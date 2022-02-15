Цены на золото установили рекорд

Биржевые цены на золото достигли многомесячных максимумов, как показывают данные нью-йоркской биржи COMEX. На пике в 9:00 15 февраля 2022 года цена апрельских фьючерсов на золото достигала 1881,6 доллара за унцию. Предыдущий пик цены был достигнут 16 ноября и составил 1882,5 доллара за унцию.

До февраля 2022 года рост цен на золото поддерживался по большей части ростом инфляции в США и усилением уверенности инвесторов в повышении ставки Федеральной резервной системой США. «Цена на золото подогревается рекордными значениями инфляции в США — металл пользуется спросом у инвесторов, которые хотят обезопасить свои средства на фоне растущих цен», — подтверждает руководитель управления аналитики по рынкам ценных бумаг Альфа-банка Борис Красноженов.

Обострение напряженности между Россией и Западом позволило золоту достичь новых рекордных высот. Металл обычно рассматривается инвесторами как защитный актив при неблагоприятных событиях. «То, что мы увидели поздно вечером в пятницу и в понедельник, было вызвано страхом перед российским вторжением. Поэтому любой признак того, что это менее вероятно, оказывает давление на золото, оттягивая его от этих максимумов», — заявил старший аналитик из OANDA Крейг Эрлам.

Гипотетическая угроза российского вторжения многими странами и инвесторами рассматривается как вполне возможная. Помимо оказания дипломатического давления, страны НАТО перебрасывают военную технику в Восточную Европу. Несколько стран, в числе которых США и Великобритания, заявили о возможном вывозе части дипработников и их семей из Киева. После того, как Минобороны объявило о возвращении российских военных в места постоянного базирования, цена снизилась на 1,5 процента относительно пикового значения. По состоянию на 18:00 15 февраля она составила 1851 доллар за унцию.

По мнению Крейга Эрлама, если геополитический конфликт не получит развития и цена удержится выше уровня 1850 доллара за унцию, это станет сигналом к покупкам. Руководитель исследовательской группы Next Generation Julius Baer Карстен Менке уверена, что рост напряженности продолжится, но он не приведет к негативному воздействию на финансовые рынки. Вместе с тем инфляция в США продолжает ускоряться и стала максимальной за 30 лет.