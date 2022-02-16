На Украине заявили о первой мировой гибридной войне

Вице-премьер Украины, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук заявила, что мир переживает первую мировую гибридную войну. Она рассказала об этом в эфире программы «Права на власть» на телеканале «1+1», запись опубликована на YouTube.

«Мы живем в период первой мировой гибридной войны. Такого действительно еще не было <...> И вы видите, какие апокалиптические настроения в социальных сетях, что, конечно, не соответствует действительности на улицах», — сказала Верещук.

По ее словам, люди становятся «живыми инструментами» для информационных атак и поддаются панике. Однако ситуация на улицах отличается от данных в интернете, отметила вице-премьер. Она привела в пример жителей самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), которые спокойно живут и работают.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков посоветовал украинцам поставить будильники после сообщений британских СМИ о точном времени вторжения РФ на Украину.

12 февраля президент США Джо Байден объявил, что Россия назначила 16 февраля как день начала «вторжения» на Украину. Позже британская газета The Sun в своем материале назвала точное время и дату якобы российского вторжения на Украину. Полномасштабная операция, по версии издания, должна начаться в 4:00 по московскому времени (3:00 по киевскому) 16 февраля.