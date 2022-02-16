Бузова высказалась о своем возвращении во МХАТ

Российская поп-певица и телеведущая Ольга Бузова высказалась о возвращении во МХАТ имени Горького в своем Instagram-аккаунте.

Артистка ответила в сторис на вопрос одного из подписчиков о том, не скучает ли она по театру. «Я не скучаю по местам, где мне не рады! Я не хожу туда, где меня не ждут и не хотят видеть!» — заявила Бузова, отметив, что о постановках МХАТа вспомнили, только когда она пришла на сцену данного культурного учреждения.

Ранее российский шоумен Максим Фадеев назвал Ольгу Бузову жертвой собственных продюсеров. Фадеев подчеркнул, что люди, которые продвигают карьеру исполнительницы, толкают ее на странные поступки. Он подытожил тем, что звезда «Дома-2» находится не в своей профессии.

О том, что Ольга Бузова сыграет в МХАТе, стало известно 6 июня 2021 года. Она исполнила роль артистки кабаре Беллы Шанталь в новой постановке о молодом Сталине «Чудесный грузин», чем вызвала волну критики отдельных деятелей культуры. После прихода в театр нового генерального директора МХАТа Владимира Кехмана спектакль из репертуара убрали.