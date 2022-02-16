В России объяснили появление фейков о вторжении на Украину

Переписывание британской газетой The Sun статьи о якобы вторжении России на Украину 16 февраля — образец безобразного поведения западной прессы, считает член международного комитета Совфеда Сергей Цеков. По его мнению, медиа начали чрезмерно страдать русофобией вслед за властями. Так в разговоре с «Лентой.ру» политик объяснил появление фейков.

Британская газета The Sun, выпустившая статью о том, что Россия вторгнется на Украину рано утром 16 февраля, переписала текст после того, как нападение не произошло. Теперь вместо названного времени там говорится, что ночь прошла без происшествий. Новый заголовок статьи гласит, что «Россия готова вторгнуться на Украину в любое время с применением массированного ракетного удара и 200 000 военнослужащих».

«Безобразное поведение»

Цеков заявил, что правительство Великобритании в последнее время стало чрезмерно страдать от русофобии. Вслед за ним риторику подхватила и британская пресса, указал политик.

«Это безобразное поведение прессы и безобразное поведение руководства Великобритании в целом. Они все там, по-моему, страдают крайней степенью русофобии, то есть русоненавистничеством, и из-за этого говорят и пишут, что попало», — высказался сенатор.

Правительство Великобритании в такой ситуации прикрывается протекцией США, заявил Цеков. А медиа в стране решили, что могут публиковать непроверенную информацию о России, подчеркнул сенатор. «Они считают что они очень великие. Я, честно говоря, не считаю, что Великобритания — страна, которая может себе позволить писать что угодно, а ее руководители говорить что угодно, если это касается России», — резюмировал он.

Шерхан и Табаки

Подобные резкие высказывания со стороны Великобритании идут с подачи США, подчеркнул Цеков. «Честно говоря, когда я смотрю на взаимоотношения США и Великобритании, вспоминаю мультфильм Маугли. Там есть Шерхан и Табаки. Так вот впечатление от их взаимоотношений примерно такое же, как от этих персонажей», — заметил политик.

12 февраля президент США Джо Байден, по сообщениям СМИ, сказал, что Россия назначила 16 февраля как день начала вторжения на Украину. Позже британская газета The Sun в своем материале назвала точное время и дату якобы российского вторжения на Украину.

Постоянный представитель России при Евросоюзе (ЕС) Владимир Чижов опроверг эти заявления в интервью немецкому телеканалу WELT.