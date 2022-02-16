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Создан новый способ выявления коронавируса

В Китае разработали новый инструмент по контролю COVID-19 в воздухе

Фото: Phil Noble / Reuters

Ученые из университета Цинхуа, Пекинского университета и Китайской академии медицинских наук создали новую систему, позволяющую выявлять распространение коронавируса в воздухе. Технологию уже протестировали на Олимпийский играх 2022 года в Пекине, сообщает China Daily.

Несмотря на то что COVID-19 в основном передается воздушно-капельным путем, например при чихании и кашле, он также может задерживаться в воздухе с помощью аэрозольных частиц, что особенно актуально в закрытых помещениях. Инструмент, разработанный китайскими специалистами, позволяет быстро идентифицировать наличие вируса в пространстве. Он представляет собой портативный коллектор, способный всасывать воздух и аэрозольные частицы, которые могут содержать в себе коронавирус. Затем система растворяет полученные образцы в жидкости, а впоследствии детектор анализирует состав на наличие нуклеиновых кислот вируса.

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Тестировочное оборудование, как заявляют разработчики, в десять раз чувствительнее стандартных инструментов для выявления COVID-19. Благодаря этому специалисты могут обнаруживать SARS-CoV-2 даже при низкой вирусной нагрузке в полученных пробах. Процесс от сбора воздуха до передачи данных органам по контролю распространения заболевания занимает не более четырех часов.

Пока что эту систему протестировали только на объектах Олимпийских игр в Пекине, но позднее ее планируют внедрить также и в другие общественные места: больницы, вокзалы, аэропорты и так далее.

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Елена Апазиди
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