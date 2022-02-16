В Казахстане пригрозили лишить дочь Назарбаева депутатского мандата

Партия «Нур Отан» может поднять вопрос о лишении старшей дочери первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Дариги депутатского мандата. Об этом заявил депутат мажилиса (нижней палаты парламента) республики от правящей партии Айдос Сарым, сообщает Telegram-канал «Sputnik Казахстан».

Он пригрозил Дариге Назарбаевой лишением места в казахском парламенте и отметил, что соответствующий вопрос могут поднять на заседании фракции «Нур Отан» в мажилисе. При этом Сарым добавил, что депутаты пока не выступали с соответствующей инициативой.

«Как минимум она должна прийти на работу, поучаствовать в заседании фракции, потом это будет обсуждаться», — пояснил парламентарий.

Дарига Назарбаева не появлялась в мажилисе с начала января. Ее помощница сообщала, что дочь экс-президента находится в неоплачиваемом отпуске, поскольку проходит реабилитацию после перенесенного коронавируса. За это время Назарбаеву успели исключить из состава политсовета партии «Нур Отан». Коллеги также призвали ее подать в отставку, поскольку сложившуюся в Казахстане авторитарную систему напрямую связывают с ее именем.