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В Казахстане пригрозили лишить дочь Назарбаева депутатского мандата

В партии «Нур Отан» могут поднять вопрос о лишении Дариги Назарбаевой депутатского мандата
Дарига Назарбаева

Дарига Назарбаева. Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Партия «Нур Отан» может поднять вопрос о лишении старшей дочери первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Дариги депутатского мандата. Об этом заявил депутат мажилиса (нижней палаты парламента) республики от правящей партии Айдос Сарым, сообщает Telegram-канал «Sputnik Казахстан».

Он пригрозил Дариге Назарбаевой лишением места в казахском парламенте и отметил, что соответствующий вопрос могут поднять на заседании фракции «Нур Отан» в мажилисе. При этом Сарым добавил, что депутаты пока не выступали с соответствующей инициативой.

«Как минимум она должна прийти на работу, поучаствовать в заседании фракции, потом это будет обсуждаться», — пояснил парламентарий.

Дарига Назарбаева не появлялась в мажилисе с начала января. Ее помощница сообщала, что дочь экс-президента находится в неоплачиваемом отпуске, поскольку проходит реабилитацию после перенесенного коронавируса. За это время Назарбаеву успели исключить из состава политсовета партии «Нур Отан». Коллеги также призвали ее подать в отставку, поскольку сложившуюся в Казахстане авторитарную систему напрямую связывают с ее именем.

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Георгий Нестеров
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