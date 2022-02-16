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Женщина почувствовала боль во время умывания и вскоре лишилась носа

Женщина почувствовала дискомфорт в ноздре и вскоре узнала о злокачественной опухоли

Фото: Shutterstock

Жительница Канады почувствовала боль в носу при уходе за лицом и вскоре узнала о смертельно опасной болезни. Ее историю публикует LadBible.

Санитарный врач Триш Хоули (Trish Hawley) рассказала, что впервые почувствовала дискомфорт в правой ноздре летом 2019 года во время умывания. Вскоре боль начала усиливаться, поэтому женщина незамедлительно обратилась за помощью в больницу. Сначала медики посчитали, что Хоули столкнулась с обычной инфекцией, и прописали ей соответствующее лечение.

Однако терапия не помогла героине материала, и она отправилась на повторные обследования. Выяснилось, что у канадки развилась злокачественная опухоль, которую доктора пытались безуспешно вылечить лучевой терапией. Через несколько недель Хоули лишилась носа посредством операции, поскольку радиотерапия не принесла результатов.

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«Врачи сказали, что мне придется удалить нос с помощью ринэктомии, так как мне ничего не помогало. Я рыдала около 10 минут и еще неделю чувствовала себя ужасно. Но боль в носу была настолько сильной, что я решилась на операцию. Мое восстановление заняло год», — пояснила пациентка.

Хоули пожаловалась, что долгое время не появлялась на улице без маски после хирургического вмешательства, так как постоянно замечала на себе взгляды окружающих. По словам женщины, ситуация изменилась, когда она получила носовой протез. «После этого я смогла гулять и носить свои очки — это было прекрасно», — заключила она.

В июне 2021 года женщина нарастила ресницы и чуть не лишилась зрения. Пользовательница с никнеймом @lovebrandimarie объяснила, что нарастила ресницы утром, а спустя несколько часов после процедуры поняла, что не может открыть глаза. Врач диагностировал у блогерши повреждение роговицы и прописал глазные капли, чтобы свести боль и раздражение к минимуму.

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Майя Пономаренко
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