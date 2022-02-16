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Американский журналист назвал фарсом использование аббревиатуры ОКР на Играх

Журналист из США назвал фарсом обозначение российских хоккеистов как игроков сборной ОКР

Фото: David W Cerny / Reuters

Американский журналист Марк Лазерус поделился мнением относительно обозначения российских хоккеистов на Играх как команды Олимпийского комитета России. Пост доступен в Twitter-аккаунте колумниста.

Автор The Athletic признался, что ему не по душе подобное обозначение сборной России по хоккею. «Каждый раз, когда комментатор произносит "команда Олимпийского комитета России", это звучит просто смешно. Это настоящий фарс», — отметил Лазерус.

Сборные США и Канады вылетели из хоккейного турнира Олимпиады. Российская сборная продолжила выступления и в полуфинале встретится с командой Швеции. Финляндия поспорит за выход в финал со Словакией.

Матч полуфинала между Россией и Швецией пройдет 18 февраля. Время начала встречи — 16:10 по московскому времени.

Николай Костюков
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