Стало известно о неформальной встрече лидеров Евросоюза

Лидеры стран Европейского союза (ЕС) перед саммитом по отношениям со странами Африки, который пройдет в Брюсселе 17-18 февраля, проведут короткую неформальную встречу, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правительстве Германии.

Стало известно, что встречу посвятят отношениям Евросоюза с Россией. На ней канцлер ФРГ Олаф Шольц и президент Франции Эммануэль Макрон расскажут о своих поездках в Россию. В рамках встречи документы принимать не планируют.

«Это будет короткое обсуждение. Будут заслушаны впечатления от визитов французского президента и канцлера в Москву», — сообщил источник.

Встреча состоится в формате брифинга, «без документов, обмена мнениями». Однако информатор не уточнил, планирует ли выступать премьер Венгрии Виктор Орбан, который также приезжал с визитом в Москву и встречался с президентом России Владимиром Путиным.

7 февраля в Москве прошли переговоры Макрона с Путиным — они продолжались пять часов. Позже французский президент рассказал, что достиг главной цели своей поездки: он взял с российского коллеги обещание не провоцировать дальнейшую эскалацию кризиса на Украине. Переговоры Путина и Шольца в Москве состоялись 15 февраля. Они продлились около трех часов, в течение которых политики рассмотрели вопросы экономики и энергетики, ситуацию на Украине и ответ Запада на предложения России по гарантиям безопасности.