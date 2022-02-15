Шольц назвал переговоры с Путиным доверительными

Переговоры с президентом России Владимиром Путиным прошли в дружеской атмосфере, а разговор был интенсивным и доверительным, считает канцлер Германии Олаф Шольц. Цитату приводит ТАСС.

«Нужно делать все необходимое, чтобы избежать эскалации», — подчеркнул политик в разговоре с журналистами.

Переговоры Путина и Шольца в Москве прошли 15 февраля. Мероприятие продлилось около трех часов, в течение которых лидеры двух стран обсудили вопросы экономики и энергетики, а также ситуацию на Украине и ответ Запада на предложения России по гарантиям безопасности.