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Шольц назвал переговоры с Путиным доверительными

Канцлер ФРГ Шольц заявил о дружеской атмосфере на встрече с президентом России Путиным

Фото: Сергей Карпухин / РИА Новости

Переговоры с президентом России Владимиром Путиным прошли в дружеской атмосфере, а разговор был интенсивным и доверительным, считает канцлер Германии Олаф Шольц. Цитату приводит ТАСС.

«Нужно делать все необходимое, чтобы избежать эскалации», — подчеркнул политик в разговоре с журналистами.

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Переговоры Путина и Шольца в Москве прошли 15 февраля. Мероприятие продлилось около трех часов, в течение которых лидеры двух стран обсудили вопросы экономики и энергетики, а также ситуацию на Украине и ответ Запада на предложения России по гарантиям безопасности.

Виктория Кондратьева
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