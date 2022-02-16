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МиГ-31 принудили к посадке условного нарушителя

В Ленинградской области экипажи ЗВО отработали перехват условного нарушителя

Фото: РИА Новости

Экипажи высотных истребителей–перехватчиков МиГ-31 отработали принуждение к посадке условного нарушителя воздушного пространства. Летчики истребительного авиационного полка Западного военного округа (ЗВО) провели учение в небе над Ленинградской областью, сообщили в пресс-службе ЗВО.

«Летчики высотных истребителей-перехватчиков Миг-31 в условиях ограниченной видимости выполнили взлеты, элементы маневрирования на высоте около 400 метров. После чего на высотах около 14 000 метров экипажи самолетов с помощью бортовой РЛС "Заслон-М" развернули радиолокационное поле для мониторинга воздушного пространства», — сообщили в пресс-службе.

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Самолеты обнаружили цель, которая двигалась со скоростью около 2000 километров в час. Самолет условного нарушителя имитировал другой МиГ-31. После сближения экипажи выполнили комплекс действий по принуждению к посадке самолета.

Полеты состоялись в ночное время. Это повысило сложность выполнения задач. В сообщении отметили, что посадку МиГ-31 осуществляли по приборам.

В учении приняли участие четыре экипажа МиГ-31 и около 50 военных из группы управления полетами, инженерно-технического и летного состава.

В феврале в Калининградской области очевидцы заметили МиГ-31К с гиперзвуковой ракетой «Кинжал».

Ранее в том же месяце в Польше оценили полет МиГ-31 над Балтийским морем. В публикации Defence24 отметили вооружение и высокую скорость самолета.

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Даниил Иринин
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