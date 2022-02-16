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Женщина делала украшения своими руками и приобрела многомиллионное богатство

Британка основала бренд украшений, его стоимость достигла миллиона фунтов стерлингов

Фото: @sayitwithdiamonds

Британка основала бренд украшений и стала владелицей многомиллионного бизнеса за два года. Ее историю приводит издание Mirror.

Жительница Айнтри Шарлотта Донохью (Charlotte Donoghue) рассказала, что начала продавать сделанные своими руками аксессуары на странице собственного магазина Say It With Diamonds в Instagram и Facebook. Вскоре женщина заметила интерес покупателей к продукции и принялась разрабатывать новые дизайны.

По словам предпринимательницы, через два года количество заказов позволило ей открыть собственный офис, где она и ее сотрудники продолжили создавать коллекции украшений. Отмечается, что за это время стоимость компании Say It With Diamonds достигла миллиона фунтов стерлингов (101 миллион рублей).

«Это случилось не за одну ночь, мне пришлось усердно работать, чтобы привести бренд к успеху. Несмотря на пандемию, мы продолжаем открывать новые торговые точки и наблюдаем рост спроса на нашу продукцию в онлайн-магазине. Главное — упорно трудиться», — высказалась в заключение владелица производства.

В сентябре прошлого года женщина ушла с работы, открыла собственное дело и разбогатела. Бывшая учительница испанского языка Мария Уилкис основала компанию Candid Beauté, которая производит продукты для ухода за ресницами и кожей лица. Уилкис заверила, что ей удалось заработать шестизначную сумму всего за шесть недель.

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Майя Пономаренко
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