Кремль ответил на вопрос о связи признания ДНР и ЛНР с Минскими соглашениями

Признание самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) не коррелируется с Минскими соглашениями. Так на вопрос об их связи ответил представитель Кремля Дмитрий Песков, пишет РИА Новости.

Президент России Владимир Путин отметил, что основной задачей является реализация минского комплекса мер, рассказал пресс-секретарь главы государства.

Ранее представитель Кремля заявил, что выдача российских паспортов жителям самопровозглашенных ДНР и ЛНР продиктована гуманитарными соображениями. Такая практика не является нарушением Минских соглашений. Российская сторона неоднократно разъясняла, что граждане самопровозглашенных республик сталкиваются с социальными проблемами, добавил Песков.

15 февраля Госдума в ходе рейтингового голосования поддержала немедленное обращение к президенту России с вопросом о необходимости признания независимости ДНР и ЛНР. За соответствующий проект постановления проголосовал 351 депутат. Альтернативный вариант документа, подразумевающий предварительные консультации с МИД РФ, одобрили 310 парламентариев.