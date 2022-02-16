Существование британской монархии после смерти королевы поставили под сомнение

Глава британской антимонархической организации Republic Грэм Смит назвал королеву Елизавету II единственным почитаемым британцами защитником монархии. Он поставил под сомнение, что после ее смерти монархия в Великобритании сможет продолжить существование, сообщает Daily Express.

Смит заявил, что королева остается последним представителем монаршей семьи, пользующимся почтением, которого нет у других ее членов. «После того, как королева уйдет, а это, скорее всего, случиться в ближайшие пять-шесть лет, останется только гадать, как королевская семья будет выживать дальше», — заявил Смит.

Он добавил, что Елизавету II не принято критиковать в обществе, однако принц Чарльз не будет пользоваться таким же авторитетом у британцев. По мнению главы Republic, Чарльза до сих пор порицают за роман с его нынешней супругой Камиллой, который начался, когда принц был женат на принцессе Диане. Смит также напомнил, что принцы Эндрю и Гарри попадают в новости исключительно по «дурным причинам», что также является большой проблемой для королевской семьи.

Королевский комментатор Ричард Фицуильямс не согласился с мнением Грэма Смита. Он заявил, что монархия приносит «огромную пользу» стране, а опросы общественного мнения говорят о ее постоянной поддержке гражданами всех возрастных групп.

73-летний принц Чарльз — старший сын Елизаветы II, в начале февраля отметившей 70-летие восшествия на престол. Ожидается, что он унаследует корону после ее смерти. 74-летняя Камилла — вторая жена принца. Когда ее муж станет королем, она получит титул королевы-консорта.

Ранее сообщалось, что принц Чарльз и его супруга, герцогиня Корнуолльская Камилла, заразились COVID-19. О болезни принца стало известно 10 февраля. Тогда Камилла утверждала, что у нее коронавирус пока не нашли, и провела ряд мероприятий.