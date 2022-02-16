Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
Экономика

Минфин дал прогноз по ставкам по ипотеке в 2022 году

Минфин ожидает, что ставки по ипотеке весной вырастут до 11-12%, не превысят 15%

Фото: Влад Некрасов / «Коммерсантъ»

Ставки по ипотеке весной вырастут до 11-12 процентов, но вряд ли превысят 15 процентов. Такой прогноз на 2022 год дал заместитель министра финансов России Алексей Моисеев, его слова приводит ТАСС.

«Думаю, что не будет [ставок по ипотеке] 15 процентов Ставка по ипотеке — это ставка ЦБ + 2,5 процентных пункта. Мы выходим, таким образом, на 12 процентов», — пояснил замминистра.

По его словам, рынок будет «поджиматься», поскольку банки теряют новых клиентов из-за высоких ставок. «Тем более, мы сделали то, что обещали, по электронной закладной и всему остальному, что значительно сокращает издержки», — добавил он.

В конце января средняя ставка по ипотеке на покупку квартир в новостройках превысила 10 процентов. Сейчас ипотека на приобретение квартир на вторичном рынке теперь выдается в среднем под 10,56 процента. Некоторые эксперты ожидали, что ипотечные ставки могут вырасти до 15 процентов.

Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Кадыров прокомментировал обращение Госдумы к Путину о признании ДНР и ЛНР
Американский вертолет Black Hawk совершил посадку у польско-украинской границы
Бритни Спирс исполнила странный танец в откровенном наряде и обеспокоила фанатов
Четвертый человек в мире излечился от ВИЧ
Минфин дал прогноз по ставкам по ипотеке в 2022 году
Фрегаты НАТО попытались вести разведку кораблей России в Средиземном море
Гинцбург рассказал об испытаниях назальной вакцины от COVID-19
Гражданин Германии перевел москвичке сотни тысяч евро и обратился в полицию
Названа сумма отступных принца Эндрю в деле об изнаcиловании
Муж застреленной Болдуином оператора Хатчинс подал в суд на актера
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.