Геймеры помогут Sony в спасении планеты

Японская компания Sony решила необычным способом помочь спасти планету от климатического кризиса. Корпорация обязалась высаживать по одному дереву за определенный трофей, который смогут получить пользователи в новой игре для консолей Horizon Forbidden West. Сообщение опубликовано на сайте компании.

Для посадки растения игрок должен успеть получить трофей Reached the Daunt. Исходя из трейлеров к Horizon Forbidden West, Daunt считается главной локацией мира, в которой разворачивается действие игры для приставок Playstation 4 и Playstation 5. Предполагается, что выполнить необходимое задание геймеры сумеют в первые несколько часов игры.

Новинка поступит в продажу 18 февраля, а акция с озеленением под названием Play and Plant («Играй и высаживай») будет действовать до 25 марта. Высаживать деревья Sony планирует в трех заповедниках американских штатов Висконсин, Калифорния и Флорида.

Horizon Forbidden West является продолжением популярной игры Horizon Zero Dawn, вышедшей в 2017 году на Playstation 4 и в 2020-м — на персональных компьютерах. Действие происходит в далеком будущем на территории США, когда мир пережил катастрофу и отбросил человечество на несколько тысячелетий назад. Люди снова стали жить племенами и добывать пищу с помощью охоты и собирательства. Главную героиню игры, девушку Элой, с рождения изгнали из общины — она пытается установить причину несправедливости и попутно открывает тайны прошлой цивилизации.

В Таиланде для борьбы с другой глобальной проблемой — кризисом пластиковых отходов — решили использовать Будду. Две тайские дизайнерские фирмы начали производить амулеты из собранного в море пластикового мусора. На лицевой стороне изделия изображен Будда, а на обратной — надпись, которая призывает жителей страны ответственно относиться к отходам.