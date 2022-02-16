Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
Среда обитания

Геймеры помогут Sony в спасении планеты

Компания Sony обязалась сажать по дереву за каждый трофей в новой игре для Playstation

Скриншот: Игра «Horizon Forbidden West»

Японская компания Sony решила необычным способом помочь спасти планету от климатического кризиса. Корпорация обязалась высаживать по одному дереву за определенный трофей, который смогут получить пользователи в новой игре для консолей Horizon Forbidden West. Сообщение опубликовано на сайте компании.

Для посадки растения игрок должен успеть получить трофей Reached the Daunt. Исходя из трейлеров к Horizon Forbidden West, Daunt считается главной локацией мира, в которой разворачивается действие игры для приставок Playstation 4 и Playstation 5. Предполагается, что выполнить необходимое задание геймеры сумеют в первые несколько часов игры.

Материалы по теме:
Климатический сдвиг. Как глобальное потепление влияет на психическое здоровье?
Климатический сдвиг.Как глобальное потепление влияет на психическое здоровье?
29 января
Ядерный переворот. Европа готовится поддержать новые газовые и атомные проекты. Что от этого выиграет Россия?
Ядерный переворот.Европа готовится поддержать новые газовые и атомные проекты. Что от этого выиграет Россия?
Вчера

Новинка поступит в продажу 18 февраля, а акция с озеленением под названием Play and Plant («Играй и высаживай») будет действовать до 25 марта. Высаживать деревья Sony планирует в трех заповедниках американских штатов Висконсин, Калифорния и Флорида.

Horizon Forbidden West является продолжением популярной игры Horizon Zero Dawn, вышедшей в 2017 году на Playstation 4 и в 2020-м — на персональных компьютерах. Действие происходит в далеком будущем на территории США, когда мир пережил катастрофу и отбросил человечество на несколько тысячелетий назад. Люди снова стали жить племенами и добывать пищу с помощью охоты и собирательства. Главную героиню игры, девушку Элой, с рождения изгнали из общины — она пытается установить причину несправедливости и попутно открывает тайны прошлой цивилизации.

В Таиланде для борьбы с другой глобальной проблемой — кризисом пластиковых отходов — решили использовать Будду. Две тайские дизайнерские фирмы начали производить амулеты из собранного в море пластикового мусора. На лицевой стороне изделия изображен Будда, а на обратной — надпись, которая призывает жителей страны ответственно относиться к отходам.

Нина Ташевская
Обсудить
Последние новости
Инфекционист объяснил обнаружение антител к коронавирусу у всех детей в Москве
В США описали противодействие С-500 стелс-истребителям
Российская компания купила бюсты Берии и аксессуары почти на 1,5 миллиона рублей
В США рассказали о попытке Байдена «сохранить лицо» перед американцами
В российском городе лавина снега с крыши рухнула на семью с ребенком
Обвиненный в краже рыбного улова россиянин расстрелял семейную пару
В США назвали условия возвращения посольства из Львова в Киев
Байден подбрасывал труп собаки стороннице республиканцев
Зеленскому предрекли проблемы из-за фейков о вторжении России
Тренер Плющенко назвал WADA недейственной структурой
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.