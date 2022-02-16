На Украине выросла популярность партии Порошенко

Популярность партии экс-президента Украины Петра Порошенко «Европейская солидарность» выросла и уверенно обошла в электоральном рейтинге политсилу нынешнего главы государства Владимира Зеленского «Слуга народа». Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС).

По данным на 5-13 февраля, наибольшую поддержку избирателей в стране имеет партия «Европейская солидарность» — ее готовы поддержать 15,5 процента всех респондентов и 22,9 процента тех, кто точно пошел бы на выборы, если бы они проходили в ближайшее время. Второе место занимает президентская фракция «Слуга народа», за которую хотят отдать свои голоса 11,1 процента избирателей и 16,4 процента определившихся с выбором.

Социологи отмечают, что рейтинг партии Порошенко растет: в декабре за нее готовы были проголосовать 13,7 процента украинцев (19,8 процента определившихся). В то же время правящая партия теряет поддержку, так как за нее готовы были проголосовать 12,7 процента респондентов (18,4 процента определившихся). В КМИС подчеркивают, что в декабре разница в рейтингах политсил была в рамках статистической погрешности, но теперь она стала очевидной.

Третье и четвертое место в рейтинге заняли партии «Батькивщина» (11,5 процента среди определившихся) и «Оппозиционная платформа — За жизнь» (10,1 процента) соответственно. Также пятипроцентный барьер преодолели партии бывшего депутата Верховной Рады Евгения Мураева «Наши» ( 6,2 процента), экс-спикера Рады Дмитрия Разумкова «Умная политика» (5,8 процента) и экс-главы СБУ Игоря Смешко «Сила и честь» (5,1 процента).

Ранее стало известно, что более четверти украинских граждан готовы поддержать на выборах кандидатуру действующего президента страны Владимира Зеленского. Его ближайшим конкурентом стал бывший глава государства Петр Порошенко.