Роскомнадзор подал в суд на российский журнал из-за мата

Роскомнадзор подал в суд на ростовский журнал о поэзии Prosodia из-за мата. Об этом в своем аккаунте в Facebook сообщил главный редактор российского издания Владимир Козлов.

Ведомство составило административный протокол на Prosodia из-за материала, в котором используется нецензурное выражение. Как отмечает Козлов, суд рассмотрит дело 21 февраля. По его словам, журналу грозят непосильные штрафы.

Поводом для разбирательства стало цитирование письма писателя Ивана Тургенева коллеге Александру Герцену в публикации о выходе сборника поэта XIX века Степана Шевырева. Текст содержит матерное слово, которое употребляется в том же значении, что и слово «ублюдок».

«Однако слово "ублюдок" никогда не признавалось матерным, несмотря на то что содержит корень, запрещенный Роскомнадзором», — привел Козлов объяснения. Он отметил, что редакция направляла обращения в ведомство, однако не получила обратной связи. При этом главред Prosodia подчеркнул, что журнал предназначен для взрослой аудитории и имеет маркировку 18+.

«Prosodia ни в коем случае не хотела бы сеять брань, но и охранять людей в возрасте 18+ от суждений классиков довольно странно. Ситуация забавная, но все очень серьезно», — высказался Козлов.

Ранее Роскомнадзор подал в суд на Первый канал из-за показанного в эфире фрагмента видеоролика. Протокол был составлен из-за эфира программы «Время покажет» от 11 марта. Тогда в выпуске продемонстрировали сюжет, выпущенный каналом «Настоящее время» (включен Минюстом в реестр СМИ, выполняющих функции иностранного агента). Телеканал оштрафовали на 30 тысяч рублей.