Врач назвал признак для обращения к психиатру после COVID-19

Тревожность и рассеянность могут быть признаками того, что человеку стоит обратиться к специалисту после COVID-19, если такое состояние влияет на работоспособность и социальную активность. Об этом «Ленте.ру» рассказал врач-психиатр Владимир Каторгин.

По словам врача, лечением в таких случаях занимаются неврологи и психиатры. «Главное, чтобы человек вовремя это понял, принял и нашел для себя комфортного специалиста, который бы ему помог», — отметил он. В случае с депрессиями и более тяжелыми психическими расстройствами человек не всегда сам может понять, что с ним что-то не так, подчеркнул Каторгин. Поэтому важно обращать внимание на сигналы, исходящие от окружения.

Не стоит бояться обращаться к психиатрам после перенесенного COVID-19, так как чем раньше пациенты приходят к специалистам, тем лучше, пояснил специалист. Тем более, по его словам, психиатры — не самые страшные специалисты в медицине.

У нас боятся до сих пор психиатров, хотя в последние годы ситуация стала получше. И это хорошо, потому что люди затягивают свои тревоги и депрессии до тяжелых форм, иногда и это приводит к госпитализациям, больничным листам. Все это лечится, как и любое заболевание Владимир Каторгин врач-психиатр

Влияние вируса на ментальное здоровье

По словам Каторгина, доказано, что вирус не самым благоприятным образом действует на нервные ткани, поэтому за последние два года количество тревожных и депрессивных расстройств значительно увеличилось.

«Во-первых, это когнитивные снижения: память, концентрация внимания, у кого-то это выражено в легкой степени, у кого-то в умеренной, у кого-то в тяжелой. Кто-то получил острую деменцию, то есть слабоумие, слава богу, таких мало», — рассказал психиатр.

Диспансеризация после COVID-19

Ранее глава комитета Совфеда по социальной политике Инна Святенко сообщила, что сенаторы совместно с Министерством здравоохранения планируют рассмотреть возможность включения консультаций психиатра в перечень бесплатных услуг в рамках углубленной диспансеризации для переболевших COVID-19. Ожидается, что такая мера предотвратит развитие у пациентов депрессий и потери памяти.

В инициативе есть рациональное зерно, считает Каторгин, однако отмечает, что не стоит забывать, что в Законе о психиатрической помощи говорится о добровольности обращений за психиатрической помощью. Исключения составляют ситуации, когда гражданин опасен для окружающих, беспомощен или, если оставление без психиатрической помощи влечет существенный вред его здоровью.