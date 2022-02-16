Описана опасность QR-кодов

Через QR-коды может распространяться навязчивая реклама или доступ к мошенническим сайтам. Об этом сообщает издание The Next Web.

Специалисты медиа отметили популярность рекламы криптовалютной биржи Coinbase с демонстрацией ссылки на проект через QR-код, показанный в финальном матче соревнования Супербоул-2022. По словам журналистов, реклама стала успешной, однако компания тем самым поощрила пользователей сканировать неизвестные QR-коды.

В материале говорится, что в QR-кодах, которые стали очень популярны во время пандемии, злоумышленники могут спрятать ссылки на небезопасные ресурсы. Описанный способ мошенничества является очень распространенным. «Как и при любом электронном взаимодействии, пользователи должны быть осторожны, чтобы не перейти по мошеннической ссылке», — предупредил главный аналитик CCS Insight Бен Вуд.

По словам Вуда, вместо того чтобы бездумно сканировать QR-код, следует ввести название сайта, который он предлагает посетить, в браузере. Далее следует убедиться, что сайт не является мошенническим — например, через проверку сертификата безопасности ресурса.

В октябре 2021 года специалисты департамента здравоохранения Москвы рассказали, что мошенники придумали схему кражи денег россиян с помощью QR-кода. Злоумышленники выходят на жертву и убеждают ее в том, что для оформления электронного пропуска нужно привязать к профилю банковскую карту.