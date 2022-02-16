На Украине заявили о готовности армии защищать страну от вторжения

Вооруженные силы Украины (ВСУ) готовы к защите страны от возможного вторжения со стороны России. Об этом заявил министр обороны республики Алексей Резников, передает «РБК-Украина».

По его словам, все войска, которые должны были усилить «опасные направления», заняли свои позиции. «Все, кто должен был получить боекомплект — получил. Техника заправлена, резервы сформированы. Украинская армия полностью готова выполнять свою задачу. Уверен, что разведка врага об этом прекрасно знает», — отметил Резников.

По словам министра, Украина укрепляет оборону, выступая при этом за мир и не планируя агрессивных действий в направлении Донбасса и Крыма. Он предупредил, что со стороны властей республики не будет никаких провокаций, однако на любые попытки спровоцировать Киев будет дан жесткий отпор.

Ранее глава фракции «Слуга народа» в Верховной Раде Давид Арахамия заявил, что считает невозможным «полномасштабное нападение» России на Украину. При этом он подчеркнул, что данные украинской разведки не подтверждают подготовку российских военных ко вторжению.