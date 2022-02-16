С основателя «Рольфа» и его компании взыскали почти 20 миллиардов рублей

Химкинский городской суд Московской области удовлетворил иск Генпрокуратуры России о взыскании в пользу государства почти 20 миллиардов рублей к основателю компании «Рольф» Сергею Петрову и АО «Рольф». Об этом ТАСС сообщили в суде.

«Исковые требования удовлетворены в полном объеме», — заявили в суде. Соответчиками по иску также являются ООО «Рольф Моторс», ООО «Рольф Эстейт Санкт-Петербург». Сумму по иску суд постановил взыскать солидарно со всех ответчиков.

Как сообщил адвокат Алексей Куприянов, он намерен обжаловать это решение. По его словам, фактически суд впервые ввел гражданско-правовую конфискацию. Он подчеркнул, что никаких оснований для такого решения нет, и это видно в части присужденной солидарной ответственности физического лица с юридическими.

«Есть "Рольф", который почему-то должен нести солидарную ответственность за правонарушения, приписываемые Сергею Петрову», — отметил Куприянов.

Следственный комитет России летом 2019 года возбудил уголовное дело против Петрова и топ-менеджеров компании, обвинив их в выводе за рубеж денежных средств. Тогда суд заочно арестовал бизнесмена и объявил в международной розыск. Петров проживает в Австрии. Он заявлял о заказном характере уголовного преследования, отрицая свою вину во вмененном ему преступлении.