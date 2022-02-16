США отказались конкретизировать санкции против России за признание ДНР и ЛНР

Белый дом отказался конкретизировать санкции, которые могут быть введены против России, если она признает независимость Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Об этом пишет РИА Новости.

«Я не буду отсюда их перечислять», — заявила пресс-секретарь администрации США Джен Псаки, комментируя санкции за признание Донбасса.

Она также процитировала заявление госсекретаря Энтони Блинкена, который предупредил РФ, что США будут считать шаг, о котором Госдума попросила Кремль, отказом от Минских соглашений и нарушением международного права.

15 февраля в ходе рейтингового голосования депутаты постановили немедленно обратиться к президенту России Владимиру Путину с вопросом о необходимости признания ДНР и ЛНР. По мнению парламентариев, в Донбассе около 800 тысяч российских граждан и оказать им помощь Россия «обязана по Конституции».

Комментируя предложение, Путин заявил, что в Госдуме ориентируются на мнение избирателей, которые в массе своей сочувствуют Донбассу и надеются на изменение ситуации в регионе в лучшую сторону.