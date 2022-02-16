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На Украине связали сообщения об угрозе вторжения с рейтингом Байдена

В Раде связали сообщения об угрозе вторжения с Минскими соглашениями и рейтингом Байдена

Фото: РИА Новости

Депутат Верховной Рады Украины от партии экс-премьера Юлии Тимошенко «Батькивщина» Антон Яценко связал сообщения об угрозе российского вторжения с рейтингом президента США Джо Байдена. Об этом сообщает «Страна.ua».

Яценко заявил, что не верит в возможность масштабного вторжения. «Я считаю, что все это атавизмы. Не может такого быть в ХХІ столетии. Я думаю, это принуждение Украины к выполнению Минских соглашений и поднятие Байденом собственного рейтинга на фоне грядущих выборов в конгресс США», — сказал депутат.

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11 февраля США заявили, что Россия стянула новые войска на границу с Украиной и может напасть в ближайшие дни. 35 стран рекомендовали своим гражданам покинуть республику.

Politico написало, что Байден на переговорах с лидерами западных стран назвал датой начала вторжения 16 февраля. Британская газета The Sun со ссылкой на данные разведки США утверждала, что российская военная операция начнется в четыре утра по московскому времени 16 февраля.

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Алевтина Запольская
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