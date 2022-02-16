Американская фигуристка назвала пощечиной спорту выступление Валиевой на ОИ

Американская фигуристка Эшли Вагнер в Twitter прокомментировала лидерство россиянки Камилы Валиевой в короткой программе на Олимпийских играх 2022 года в Пекине.

«Теперь это кажется реальным. Ее не должно быть на олимпийском льду», — заявила американка. Она назвала пощечиной спорту выступление Валиевой на Олимпиаде.

Валиева стала лидером в короткой программе 15 февраля. За прокат 15-летняя спортсменка получила 82,16 балла. На втором месте расположилась другая россиянка Анна Щербакова с 80,20 балла. Третье место заняла японка Каори Сакамото с 79,84 балла. Еще одна россиянка Александра Трусова стала четвертой с 74,60 балла в активе.

Произвольную программу фигуристки покажут 17 февраля. Начало соревнований — в 13:00 по московскому времени. Олимпийские игры в Пекине продлятся до 20 февраля.

14 февраля Спортивный арбитражный суд отклонил апелляции Всемирного антидопингового агентства и Международного олимпийского комитета из-за положительной допинг-пробы Валиевой. В результате она была допущена до дальнейшего участия в Олимпиаде-2022.