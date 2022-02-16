Поврежденную картину ученицы Малевича восстановили

В Ельцин Центре восстановили картину ученицы Казимира Малевича Анны Лепорской «Три фигуры». Об этом в интервью изданию «Коммерсантъ» сообщил исполнительный директор организации Александр Дроздов.

Работу, ранее поврежденную охранником центра, отреставрировали. Историю с пририсованными к полотну глазами Дроздов назвал серьезным репутационным риском.

«Сейчас реставрационные работы завершены, страховой случай закрыт, деньги выплачены. Ущерб составил 250 тысяч рублей. Хотя, как говорили специалисты, следы шариковой ручки на холсте могут нанести ущерб значительно больший, чем разбрызгивание краски по поверхности. Но не так сильно был поврежден лаковый слой — к счастью, дилетант работал», — отметил исполнительный директор Ельцин Центра.

13 января сообщалось, что неизвестный повредил полотно ученицы художника Казимира Малевича. Вандал пририсовал шариковой ручкой глаза на абстрактных лицах двух фигур на полотне. Чернила проникли в слой краски, так как титановые белила не были покрыты лаком.

4 февраля стало известно, что полиция задержала подозреваемого в порче полотна. Им оказался бывший охранник Ельцин Центра Александр Васильев.

Он рассказал, что инцидент произошел в его первый рабочий день. «Стоят ребятишки лет 16-17, обсуждают, почему нет глаз, рта, никакой красоты! В компании были девчонки, они и попросили меня: "Нарисуйте глаза, вы ведь тут работаете". Я их спросил: "Это ваши работы?" Они: "Да". Дали мне ручку. Я нарисовал глаза. Я думал, это просто их детские рисунки!» — признался мужчина.

Через несколько дней домой к Васильеву пришли сотрудники полиции — его вычислили по камерам наблюдения. Подростки, якобы подговорившие его нарисовать на картине глаза, на камеры не попали.