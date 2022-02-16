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Американский вертолет Black Hawk совершил посадку у польско-украинской границы

Журналист CNBC заявил о посадке вертолета США Black Hawk вблизи польско-украинской границы

Фото: Lockheed Martin

Журналист CNBC Брэд Ховард выступил с заявлениям, что американский вертолет Black Hawk совершил посадку вблизи польско-украинской границы. Соответствующее сообщение появилось в Twitter.

Он не уточнил, на чьей территории приземлилась машина. Между тем в социальных сетях распространяется видеозапись с камеры наблюдения польской погранслужбы, на которой, как утверждается, показан момент посадки и взлета американского вертолета.

Ранее Black Hawk впервые совершил полет в полностью беспилотном режиме, пишет Defense News. Первый тест состоялся 5 февраля на военной базе Форт-Кэмпбелл в Кентукки (США). Вертолет без человека внутри летал над военным объектом в течение получаса. Второй раз беспилотник испытывался 7 февраля. В ходе испытаний моделировался полет вертолета между небоскребами Нью-Йорка.

Соответствующий эксперимент прошел в рамках программы Aircrew Labor In-Cockpit Automation System (ALIAS), поддерживаемой Управлением перспективных исследовательских проектов Минобороны США. Над проектом в Sikorsky работали около шести лет.

Марина Совина
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