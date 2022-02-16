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Захарова напомнила условия сохранения ДНР и ЛНР в составе Украины

МИД России назвал децентрализацию Украины единственной возможностью сохранить Донбасс
Мария Захарова

Мария Захарова. Фото: Пресс-служба МИД РФ / ТАСС

Самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики (ДНР и ЛНР) согласились на включение в состав Украины только при условии предоставления им особого статуса. Об этом заявила представитель МИД России Мария Захарова на брифинге по вопросам внешней политики, передает корреспондент «Ленты.ру».

«В феврале 2015 года, когда был подписан Комплекс мер [по выполнению Минских соглашений], Донецк и Луганск согласились остаться в составе Украины при условии предоставления им особого статуса и проведения децентрализации страны», — напомнила Захарова.

Представитель МИД России подчеркнула, что Минские соглашения были подписаны в условиях, когда два региона Украины более не желали находиться в ее составе. Для этого потребовалось международное посредничество, которое и привело к подписанию минских договоренностей. «Много часов главы нескольких государств посвятили тому, как придумать формулу документа, который был бы реален для имплементации», — рассказала Захарова.

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В последние месяцы украинская сторона неоднократно выражала недовольство пунктами Минских соглашений. Президент республики Владимир Зеленский заявил, что Киев и Москва по-разному относятся к порядку выполнения Комплекса мер. В России с такой оценкой не согласились и ответили, что документ подразумевает однозначный порядок выполнения соглашений.

Ранее Владимир Зеленский пообещал предоставить проекты законов об особом статусе Донбасса канцлеру Германии Олафу Шольцу. Об этом канцлер заявил по итогам встречи с украинским лидером 14 февраля.

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Дмитрий Настасьев
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