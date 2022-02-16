Зеленский допустил референдум по Минским соглашениям

Президент Украины Владимир Зеленский допустил проведение референдума по Минским соглашениям, заявила вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук. Об этом сообщает УНИАН.

«Президент допустил такую возможность, если не останется других вариантов и других инструментов», — сказала Верещук. Она добавила, что ей неизвестно о каких-либо серьезных обсуждениях подобных планов.

Верещук также заявила, что в настоящий момент мир переживает первую мировую гибридную войну.

11 февраля в США заявили, что Россия стянула новые войска на границу с Украиной и может напасть в ближайшие дни. 35 стран рекомендовали своим гражданам покинуть республику. Западные СМИ сообщали, что вторжение может начаться в ночь на 16 февраля.

МИД России назвал заявления о грядущем вторжении истерикой.