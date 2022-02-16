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Зеленский допустил референдум по Минским соглашениям

Вице-премьер Украины Верещук заявила, что Зеленский допустил референдум по «Минску»

Фото: Офіс Президента України

Президент Украины Владимир Зеленский допустил проведение референдума по Минским соглашениям, заявила вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук. Об этом сообщает УНИАН.

«Президент допустил такую возможность, если не останется других вариантов и других инструментов», — сказала Верещук. Она добавила, что ей неизвестно о каких-либо серьезных обсуждениях подобных планов.

Верещук также заявила, что в настоящий момент мир переживает первую мировую гибридную войну.

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София Сарджвеладзе
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