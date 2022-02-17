В Азии определили транспорт будущего

Летающие электрические такси стали центром внимания на авиасалоне Singapore Airshow. Компании активно заключали соглашения на заказы аэротакси, при том что продажи обычных самолетов были скромными. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Транспорт будущего в Азии определили благодаря нескольким заказам на поставки воздушных такси. Малазийская авиакомпания AirAsia заключила соглашение с Avolon Holdings Ltd. об аренде как минимум 100 летающих такси от Vertical Aerospace Ltd. В свою очередь Avolon заказал 500 воздушных такси у Vertical, при условии, что они успешно пройдут сертификацию и другие необходимые процедуры. Австралийский оператор вертолетов Microflite заказал на авиасалоне 40 воздушных такси у бразильской компании Eve Urban Air Mobility.

«Декарбонизация авиации — самая большая возможность, которая есть у нашей отрасли для спасения климата, — заявил генеральный директор Avolon Домнал Слэттери. — Электрификация самолетов — первый и важный шаг на этом пути».

Необходимость сокращения вредных выбросов заставляет авиакомпании инвестировать в короткие перелеты на электрических летающих такси. Авиаперевозчики рассматривают этот сектор как возможность покончить с пробками на дорогах, связать бизнес-центры с аэропортами или же для междугородних поездок. Сотни аэротакси ранее были заказаны такими крупными авиакомпаниями как American Airlines, Virgin Atlantic Airways и Japan Airlines.

Тем временем компании, разрабатывающие воздушные такси, продолжают совершенствовать технологии — они запустят целое поколение транспорта без выбросов, который составит конкуренцию обычным самолетам, поездам и такси. Однако перед сектором пока стоит проблема юридического характера — ни одно воздушное такси еще не было сертифицировано регулирующими органами.

Согласно исследованию Rolls-Royce, к 2050 году в эксплуатации по всему миру будет находиться 82 500 пассажирских аэротакси. Их будут использовать в том числе для междугородних полетов, ведь они могут преодолевать расстояние до 250 километров.

В декабре 2021 года Белгородский инновационный центр «Бирюч» продемонстрировал полет прототипа беспилотного аэротакси Hi-Fly Taxi. К концу 2022 года компания осуществит первые полеты транспортного средства на расстояние до 50 километров в пределах области.