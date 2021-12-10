Российский производитель майонеза показал полет своего беспилотного аэротакси

Белгородский инновационный центр «Бирюч», принадлежащий российскому производителю майонеза «ЭФКО», показал полет прототипа своего беспилотного аэротакси Hi-Fly Taxi. Об этом сообщает Forbes.

К концу 2022 года компания собирается осуществить первые полеты Hi-Fly Taxi на расстояние до 50 километров по маршрутам в Белгородской области. Первый беспилотный полет аэротакси из Алексеевки в Белгород запланирован на 2028 год. Ожидается, что аэротакси сможет совершать полеты дальность 600 километров со скоростью 300 километров в час, а также перевозить грузы весом до 220 килограммов.

Грузоподъемность показанного компанией прототипа аэротакси составляет 120 килограммов, а дальность полета — 15 километров. В аэротакси используются литий-ионные аккумуляторы, в дальнейшем планируется создание альтернативных источников энергии с упором на мембранные технологии. Благодаря такому решению аэротакси сможет летать в условиях Крайнего Севера. В рамках проекта также планируют создать грузовой беспилотник Hi-Fly Cargo в медицинской, противопожарной и полицейской модификациях. Такой вид транспорта появится к 2024 году.

В Москве появление аэротакси запланировано на 2023-2025 годы. При этом стоимость поездки на летающем транспорте от компании Hover может составить почти 200 рублей за километр. Изначально предполагалось. что цены будут ниже — 20 рублей за километр поездки. Однако затем компания пересмотрела это решения из-за инфляции.

