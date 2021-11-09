Названа стоимость поездки на летающем такси в Москве

Cnоимость поездки на аэротакси Hover в Москве может достигнуть 200 рублей за километр

В Москве стоимость поездки на летающем такси от компании Hover может достигнуть почти 200 рублей за километр. Однако изначально рассчитывалось, что цены будут ниже. Цифры назвал генеральный директор компании Александр Атаманов, его слова приводит ТАСС.

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В стоимость заложили несколько факторов, включая плату за электричество, аренду площадок и обслуживание оборудования. Разработчики планировали, что километр поездки будет обходиться в 20 рублей — дешевле обычного такси. Однако позже пересмотрели это решение. «Мы не смогли не заметить, что цены растут на все категории товаров и услуг, а значит, то, что мы рассчитали два года назад, уже не актуально. В связи с этим мы пересчитали стоимость поездок по текущему уровню инфляции», — отметил Атаманов.

Компания занимается разработкой аэротакси с 2019 года, на данный момент проект находится на стадии тестирования. Согласно планам, полеты над столицей начнут в 2023-2025 годах. Промышленное производство хотят запустить в Москве, Казани, Уфе и Красноярске. К 2030 году Hover хочет организовать сборку авто в странах Ближнего Востока.

В сентябре 2021 года главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов не увидел перспективу появления в ближайшем будущем летающих такси в воздушном пространстве столицы. Он отметил, что в городе практикуют перемещение по воздуху на служебных вертолетах, однако для запуска летающего такси необходимо административное решение.