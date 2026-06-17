Названы главные угрозы здоровью при работе на стройке

РИАН: Работа на стройке опасна для легких, слуха и нервной системы

При работах на стройке строители подвергаются воздействию химических соединений, промышленных аэрозолей, шума и вибраций, из-за чего часто страдают легкие, слух и нервная система. О главных угрозах здоровью рабочих пишет РИА Новости со ссылкой на опрошенных специалистов.

«Шум перфораторов, цементная и кварцевая пыль, химические испарения от красок и клеев, тяжелая физическая работа — все эти факторы формируют особый профиль профессиональных рисков. Последствия такого воздействия накапливаются годами», — объяснил медицинский директор «Инвитро» Алексей Никитин. По его словам, стаж в 15-30 лет в строительной сфере практически гарантирует развитие соответствующих заболеваний.

Врач-профпатолог ММЦ «Профмедицина» Мария Володина добавила, что самые распространенные болезни среди строителей — это хронические бронхиты, пылевые заболевания, нейросенсорная тугоухость, профессиональные дерматиты и заболевания периферической нервной системы. Кроме того, часто рабочие страдают от аллергических заболеваний, в том числе бронхиальной астмы и аллергических дерматозов, а также онкологических процессов. Помимо этого, на стройке высока вероятность получить травму или повредить зрение при работе с электросваркой.

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