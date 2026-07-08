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10:30, 8 июля 2026Интернет и СМИ

Бывший парень Шурыгиной рассказал о ее жизни под домашним арестом

Бывший парень Шурыгиной Гусев: У блогерши минимальные ограничения под домашним арестом
Маргарита Щигарева

Фото: Anatoly Lomokhov / Globallookpress.com

Предприниматель Святослав Гусев, бывший парень звезды ток-шоу и блогерши Дианы Шурыгиной, которую обвинили в изготовлении и обороте порнографии, рассказал о ее жизни под домашним арестом. Комментарий публикует Super в Telegram.

«С Дианой пообщался на прошлой неделе, с ней в общем и целом все хорошо, она действительно под домашним арестом», — сообщил Гусев. Он назвал минимальными ограничения, наложенные на блогершу в рамках меры пресечения.

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Предприниматель также раскрыл, что суд ожидается не раньше августа. По его словам, у фигурантов дела разные адвокаты и модели защиты. «Сами подозреваемые надеются просто на штраф после суда», — добавил Гусев.

Кроме того, он заявил, что готов помочь Шурыгиной после суда, если звезда ток-шоу решит начать новую жизнь.

Ранее стало известно, что Шурыгина могла вербовать девушек из России на работу в порноиндустрии. Утверждалось, что, прилетев в Москву 7 мая, она стала активно уговаривать знакомых девушек сняться в откровенных роликах.

В середине июня стало известно, что в отношении Шурыгиной возбудили уголовное дело об изготовлении и обороте порнографии, ее отправили под домашний арест. Позднее были задержаны и отправлены под домашний арест 24-летняя участница интимных роликов Анастасия Овсянникова и немецкий продюсер Людвиг Кричкер.

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