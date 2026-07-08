Директор Кашпировского ответил на сообщения о его экстренной операции

Директор Кашпировского Рудых опроверг сообщения о его госпитализации

86-летний Анатолий Кашпировский, называющий себя экстрасенсом, находится с семьей и занимается воспитанием родившегося в 2025 году ребенка. Об этом заявил его директор Сергей Рудых в беседе с РИА Новости.

Ранее СМИ сообщили, что Кашпировского экстренно госпитализировали после самолечения злокачественной опухоли. Журналисты утверждают, что ему ставили капельницы с антибиотиками в домашних условиях.

«Никто его никуда не госпитализировал, никто его нигде не оперировал», — опроверг информацию Рудых.

Он заверил, что Кашпировский отошел от публичной деятельности, чтобы больше находиться с родными.

О том, что Кашпировский может страдать от онкологического заболевания, стало известно в октябре 2025 года. Тогда также сообщалось о госпитализации на фоне самолечения, однако Рудых отрицал наличие у экстрасенса проблем со здоровьем.

В ноябре 2025 года СМИ заявили, что Кашпировскому стало плохо в одном из столичных аэропортов. Журналисты выяснили, что врачи заподозрили у считающего себя целителем мужчины микроинсульт.