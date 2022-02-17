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В США испугались возведенного Россией моста через Припять

The Drive: Россия построила мост через Припять в нескольких километрах от Украины

Фото: Maxar Technologies

Понтонный мост, возведенный российскими военными на реке Припять в Белоруссии в нескольких километрах от границы с Украиной, может использоваться Москвой для переброски техники. Таким образом в американском издании The Drive прокомментировали спутниковые снимки сооружения, сделанные компанией Planet Labs.

В публикации утверждается, что сам мост в Полесском радиационно-экологическом заповеднике возводился 14-15 февраля, а 13 февраля под него проводилась расчистка местности на берегах реки. Снимки Planet Labs, датированные 8 января, не демонстрируют каких-либо признаков стороительства моста через Припять.

Согласно изданию, конструкция сооружения предполагает использование понтонно-мостового парка ПМП-М. «Почти наверняка можно сказать, что строительство этого моста через реку Припять связано с действиями военных России и Белорусии вокруг Украины», — испугались в издании.

Там же отмечается, что на радиолокационных снимках, сделанных 16 февраля спутником Sentinel, мост через Припять не наблюдается. «Даже если это так, тот факт, что его можно было так быстро снять и с такой скоростью возвести, подчеркивает, насколько легко будет вернуть его на место в будущем», — уверяет The Drive.

В апреле 2021 года завлабораторией радиометрических и спектрометрических исследований человека и окружающей среды ФГБУ ГНЦ Федерального медицинского биофизического центра имени Бурназяна ФМБА Владимир Яценко в интервью газете «Известия» рассказал, что путешествия в пострадавший от аварии на Чернобыльской АЭС город Припять уже безопасны.

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Иван Потапов
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