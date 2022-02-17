Стало известно об имуществе Евгении Брик

Актрисе Евгении Брик принадлежала одна квартира в Москве. Об имуществе покойной артистки стало известно из материала Федерального агентства новостей (ФАН).

Источник агентства сообщил, что жилье в столице было единственной собственной недвижимостью актрисы. Остальное имущество по документам принадлежит ее супругу режиссеру Валерию Тодоровскому. Актриса владела долями в совместных объектах. Однако она не записывала их на себя, так как не любила разбираться с «бумажками и разными регистрациями».

Евгения Брик скончалась 11 февраля в Лос-Анджелесе на 41-м году жизни. О смерти актрисы сообщила журналистка Катерина Гордеева. Позже актриса Юлия Ауг рассказала, что Брик боролась с онкологическим заболеванием, о котором знал только близкий круг ее родственников и друзей.

Евгения Брик известна по таким фильмам, как «Географ глобус пропил», «Елки 1914», «Стиляги» и «Северное сияние». В «Стилягах», мюзикле 2008 года, поставленного Тодоровским, она исполнила роль комсомолки Кати, за которую получила приз MTV в номинации «Лучший кинозлодей года». Также благодаря этой ленте актриса удостоилась номинации на премию «Ника» за лучшую женскую роль второго плана.