Блинкен рассказал о сценариях вторжения России на Украину

Госсекретарь США Эндони Блинкен высказал мнение, что Россия лишь ищет предлога для того, чтобы напасть на Украину. Об этом он заявил на заседании Совета Безопасности ООН.

По его словам, Россия готовит провокации, чтобы обосновать вторжение на Украину. При этом Блинкен отметил, что Вашингтон не знает, как именно они будут выглядеть. «Это может быть как террористическая атака внутри России, обнаружение массового захоронения, удары беспилотников по мирным жителям, вымышленное или же реальное использование химического оружия», — перечислил он возможные, по мнению властей США, сценарии развития событий.

Госсекретарь выразил уверенность, что в ответ на данные сфабрикованные провокации российское правительство может «в показной манере созвать экстренные совещания» и объявить о необходимости «защиты российских граждан или этнических русских на Украине».

В ходе своего выступления Блинкен также заявил, что украинская столица Киев может быть одной из основных целей «российского вторжения». По его словам, российские ракеты и бомбы будут сброшены на территории Украины, коммуникации будут нарушены, а кибератаки отключат ключевые структуры.