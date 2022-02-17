Блинкен рассказал о российских танках в Киеве

Украинская столица Киев может быть одной из основных целей «российского вторжения», заявил госсекретарь США Энтони Блинкен на заседании Совета Безопасности ООН. Его цитирует ТАСС.

«Российские ракеты и бомбы будут сброшены на территории Украины, коммуникации будут нарушены, кибератаки отключат ключевые структуры. После этого российские танки и войска двинутся к ключевым целям, которые уже определены и отмечены на картах в детальных планах. Мы полагаем, что в число этих целей входит украинская столица Киев, город с населением в 2,8 миллиона человек», — рассказал госсекретарь.

17 февраля президент США Джо Байден заявил, что у него есть информация о проведении Россией операции под «чужим флагом». Он считает, что эта операция станет предлогом для начала полномасштабных военных действий.

В середине января CNN сообщило, что у США есть информация о подготовке Россией оперативной группы для проведения операции на востоке Украины. По словам источника телеканала, администрация Байдена считает, что Москва может готовиться к вторжению на территорию Украины, которое может привести к массовым нарушениям прав человека и военным преступлениям, если дипломатия не достигнет своих целей.