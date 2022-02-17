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Названа самая грязная страна Европы

Евростат назвал Болгарию самой грязной страной в Европейском союзе

Фото: Стоян Ненов / Reuters

В третьем квартале 2021 года объем выбросов парниковых газов в Европе вырос из-за восстановления деловой активности, сообщила статистическая служба Европейского Союза. Самой грязной страной в Европе назвали Болгарию.

По оценкам Евростата, выбросы составили 881 миллион тонн эквивалента CO2, что на 6 процентов больше, чем в третьем квартале 2020 года. Рост объемов выбросов связан с возрождением деловой активности в прошлом году. На секторы электроснабжения и производства пришлось почти по четверти от общего объема выбросов, а на долю домохозяйств и отрасли сельского хозяйства — по 14 процентов.

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Тем не менее, Евростат отметил, что по сравнению с третьим кварталом 2019 года уровень выбросов снизился на 10 миллионов тонн. Таким образом, несмотря на последствия экономического подъема, объем выбросов сохраняет тенденцию к снижению в рамках целевых показателей ЕС.

Самой «грязной» страной в Европе оказалась Болгария — объем ее выбросов увеличился на 22,7 процента по сравнению с предыдущим годом. За ней следуют Латвия и Греция — 16,2 процента и 13,1 процента соответственно. При этом уровень выбросов в Словении, Люксембурге и Нидерландах снизился по сравнению с третьим кварталом 2020 года.

В декабре политики ЕС представили второй пакет предложений по сокращению выбросов парниковых газов в этом десятилетии и цели по достижению углеродной нейтральности к 2050 году. Для достижения цели Европейскому союзу необходимо сократить чистые выбросы парниковых газов на 55 процентов к 2030 году по сравнению с уровнем 1990 года.

Снизить объем выбросов стремятся не только в Европе. Президент России Владимир Путин ранее поставил задачу выйти на чистый нулевой уровень выбросов парниковых газов в стране к 2060 году. Правительство видит возможность уже к 2050 году снизить объем выбросов на 79 процентов.

Нина Ташевская
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