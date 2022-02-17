Захарова отреагировала на обвинения ЕС в дезинформации о наступлении в Донбассе

Россия ожидает оценки Европейским Союзом дезинформации о якобы свершившемся нападении России на Украину. Так на обвинения главы евродипломатии Жозепа Борреля в дезинформации российских СМИ о наступлении Украины в Донбассе отреагировала официальный представитель МИД России Мария Захарова в комментарии «Ленте.ру».

«Ждем, когда Высокий представитель ЕС и структуры Евросоюза оценят массированную дезинформационную кампанию в западных СМИ относительно якобы свершившегося нападения России», — заявила дипломат.

Ранее Боррель рассказал, что у НАТО и Евросоюза нет доказательства отвода российских войск от границ с Украиной. Одновременно глава евродипломатии указал на интенсификацию боевых действий и обстрелов в отдельных районов линии соприкосновения и заявил о «большом количестве дезинформации» о нападении на русских людей на востоке Украины.

В четверг, 17 февраля, власти самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) и Вооруженные силы Украины (ВСУ) обвинили друг друга в обстрелах и эскалации конфликта в Донбассе. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон назвал сообщения об обстреле ДНР и ЛНР со стороны Украины «инсценировкой по дискредитации властей Киева».