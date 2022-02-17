Уличенная в применении допинга на Олимпиаде украинская лыжница завершила карьеру

Украинская лыжница Валентина Каминская, уличенная в применении допинга на Олимпиаде-2022 в Пекине, заявила на своей странице в Instagram о завершении карьеры в профессиональных лыжных гонках.

«Моя карьера в профессиональных лыжных гонках внезапно подошла к концу. (...) Шокирующая новость о моей допинг-пробе на Олимпийских играх — настоящая катастрофа и почти конец света для меня. Это был выстрел в упор из ядерного орудия, который меня уничтожил и стер с лица земли!» — заявила лыжница. Она рассказала, что никогда не принимала запрещенные вещества.

Каминская отметила, что не сможет собрать доказательную базу, чтобы отстоять свою правоту. «Мне остается только пережить это испытание и надеяться, что мне не дадут "вышку" за это преступление, которого я не совершала. Чувствую себя как злодей, который совершил что-то ужасающее, но сам не понял как», — поделилась она.

16 февраля стало известно, что Каминская была временно отстранена от участия в Олимпийских играх в Пекине. В пробе 34-летней спортсменки от 10 февраля были обнаружены следы трех запрещенных препаратов — местеролона, метилгексанамина и гептаминола.