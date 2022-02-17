Эстония и США потребовали от России «немедленных» шагов по деэскалации

Таллин и Вашингтон призвали Россию к «немедленной» деэскалации продолжающегося кризиса вокруг Украины, об этом говорится в совместном заявлении, опубликованном по итогам встречи госсекретаря США Энтони Блинкена и главы МИД Эстонии Эвы-Марии Лийметс.

Главы внешнеполитических ведомств потребовали шагов от Москвы, в том числе, это должно произойти путем отвода войск от украинской границы в места их постоянного дислоцирования. «Мы едины в нашей поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины, и мы по-прежнему привержены укреплению потенциала государства к жизнестойкости и сдерживанию», — уточнили политики.

Ранее армия Украины получила от Эстонии мобильный полевой госпиталь Role 2. Также стало известно, что страна готова в ближайшее время передать Украине десятки ракетных комплексов Javelin.

По оценке эстонской разведки, российская армия может приступить к «полномасштабной операции против Украины» со второй половины февраля. Москва неоднократно говорила, что не собирается ни на кого нападать.