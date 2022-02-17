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Мужчина рассказал о возвращении в Фукусиму

Мужчина из поселка Футаба в Фукусиме рассказал о возвращении домой после аварии на АЭС

Фото: Kim Kyung-Hoon / Reuters

Житель города Футаба в японской префектуре Фукусима Еити Яцуда рассказал о возвращении домой после катастрофы на аварийной атомной электростанции (АЭС) «Фукусима-1». 70-летний мужчина переехал обратно в свое жилье, которое ему пришлось покинуть в 2011 году. Об этом сообщает The Guardian.

«Если бы после аварии мне сказали, что придется ждать столько лет возвращения домой, я бы сразу сдался», — заявил Яцуда. Японец и его жена Анализа пытаются вернуться к прежней жизни. До переезда власти разрешили семье периодически посещать Футабу и готовить дом к своему возвращению. С конца января пара начала время от времени ночевать в городе в качестве эксперимента.

Яцуда оказался одним из 15 человек, которые выразили желание вернуться домой. До ядерной катастрофы население города насчитывало около семи тысяч человек. Ранее агентства по восстановлению и реконструкции провело опрос среди бывших жителей Футабы — 60 процентов из них заявили, что не планируют возвращаться назад. Особенно непривлекательным переезд в город без работающих школ, магазинов, больниц и ресторанов показался родителям с маленькими детьми.

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К настоящему моменту помимо Яцуды и его жены в Футабе на постоянной основе проживает еще один человек — 78-летний Ясуси Хосодзава. «Я здесь родился. После аварии думал, что обязательно вернусь, если смогу. Мне нравится рыбалка, а тут у меня есть собственная лодка.. Это было одной из главных причин, почему я захотел переехать обратно», — отметил он. В доме Хосодзавы на данный момент нет воды — ему приходится ездить к железнодорожной станции, чтобы воспользоваться туалетом.

Власти рассчитывают, что в будущем больше людей решат вернуться в город. Они поставили цель привлечь две тысячи людей, включая новых жителей, в следующие пять лет. В сентябре администрация Футабы предоставит 25 семьям социальное жилье. Однако Яцуда не думает, что этого достаточно для улучшения ситуации.

«Проблема в том, что люди не видят физических признаков восстановления города. Если власти не найдут способ создать рабочие места и заинтересовать новых жителей, Футаба останется таким же пустым в ближайшие десять лет», — пояснил он. При этом японец не жалеет о переезде. «Это наш дом. Тут мы играли с внуками, пока они были маленькими», — добавил Яцуда.

В январе на АЭС «Фукусима-1» произошла утечка четырех тонн раствора, необходимого для поддержания под ней ледяной стены. Подземный барьер из замерзшего грунта защищает поврежденные здания и реакторы от попадания в них грунтовых вод. На АЭС заверили, что стена по-прежнему способна удерживать грунтовые воды, поскольку требуется несколько месяцев, прежде чем барьер начнет таять. Отмечается, что вреда для окружающей среды утечка не несет.

Александра Качан
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