Ученые создали сверхпрочный бетон

Американские ученые синтезировали нанотехнологичный герметик, который позволяет заметно укрепить бетон. Об этом сообщается на сайте Университета штата Вашингтон (WSU).

В своем исследовании специалисты решали проблему прочности бетона, который используется для возведения и укрепления различных построек. Инженеры обратились к наноматериалам, благодаря которым им удалось повысить качественные особенности бетона и создать сверхпрочную смесь для строительства.

Специалисты рассказали, что разрушение бетонных конструкций происходит по двум причинам — из-за воздействия влаги и влияния различных солей. Авторы исследования использовали два наноматериала — оксид графена и наноглину монтмориллонита, добавив их в обычный герметик на основе силикона. В лабораторных условиях получившаяся смесь оказалась прочнее бетона: водоотталкивающие свойста повысились на 75 процентов, защита от солей — на 44 процента.

«Мы сосредоточились на одной из основных причин, которая ставит под угрозу целостность и долговечность бетона, а именно на влаге», — отметил профессор Сяньмин Ши (Xianming Shi). По словам ученого, если сохранить бетон сухим, то жизненный цикл конструкции увеличится. Ши заметил, что бетон не является идеальным материалом для строительства: «Это высокопористый негомогенный композитный материал».

По оценке специалистов, большая часть важной инфраструктуры в США была возведена в период с 1950 по 1970 годы, в настоящее время конструкции подходят к концу срока службы. Около восьми процентов мостов из 600 тысяч в регионе считаются конструктивно дефектными, каждые пять миль дорожного покрытия находятся в плохом состоянии.

В конце января американский стартап ByFusion предложил заменить токсичные для атмосферы бетонные блоки мусором. Полученный материал оказался прочнее и легче стандартных бетонных блоков.