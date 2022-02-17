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Госпитализированный Иван Краско рассказал о своем состоянии

Народный артист России Иван Краско заявил, что проведет 21 день в военном госпитале

Фото: Zamir Usmanov / Globallookpress.com

Госпитализированный народный артист России Иван Краско рассказал о своем состоянии. Об этом сообщает KP.RU.

Актер заявил, что находится в военном госпитале, где проведет 21 день. Специалисты учреждения проверяют сердце и сосуды Краско, а также делают ему специальные витаминные уколы для глаз.

По словам артиста, в госпитале к нему относятся хорошо. Он шутит, что, может, сумеет дожить до 120 лет.

«В целом же, здесь мне много капельниц ставят, чтобы укрепить сосудистую систему. Это поможет и моим ногам, с ними все было плохо. Как кирпич привязали, нога могла просто согнуться и не подчинялась мне, а теперь этого я не испытываю. Так что много хожу на процедуры. Заставляют меня тут шевелиться. Как говорится — хочешь жить, умей вертеться», — сказал актер.

16 февраля стало известно, что Краско госпитализирован в одну из клиник для лечения последствий инсульта, перенесенного в 2021 году. Также у него диагностировали неизлечимую болезнь глаз. У 91-летнего актера нашли деструкцию стекловидного тела, которая может привести к разрыву сетчатки глаза и полной слепоте.

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Евгений Шульгин
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