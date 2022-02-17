Депутаты захотели сажать в тюрьму за издевательство над россиянами

Решать проблемы в сфере ЖКХ необходимо жестко и радикально. Об этом заявил глава комитета Госдумы по труду и замглавы думской фракции ЛДПР Ярослав Нилов. Его слова приводит Telegram-канал фракции ЛДПР в Госдуме.

Депутат захотел сажать в тюрьму за коррупцию в сфере ЖКХ. «Проблему ЖКХ надо решать жестко, радикально и только через привлечение к уголовной ответственности за издевательство над нашими гражданами, за черные, серые коррупционные схемы, которые существуют повсеместно, и за то, что УК не выполняют обязательства, которые на себя берут», — заявил Нилов.

Он подчеркнул, что депутаты получают огромное количество писем от граждан, которые жалуются на коммунальщиков. Вице-спикер Госдумы Сергей Неверов сегодня, 17 февраля, уже отметил рост платежей за услуги ЖКХ, который доходит до 40 процентов.

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) сообщила, что проанализирует сведения о необоснованном повышении тарифов и проверит информацию на предмет соблюдения антимонопольного и тарифного законодательства. В ведомстве также напомнили гражданам о возможности обратиться в Государственную жилищную инспекцию при несогласии с ценами в квитанции.