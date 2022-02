Уборку мусора в городах признали бесполезной

Американские исследователи признали уборку мусора в городах и наказания за незаконные свалки бесполезными для решения проблемы отходов. По мнению опрошенных Bloomberg экспертов, очистить улицы получится за счет привлечения к ответственности производителей товаров и потребителей.

По данным некоммерческой организации Keep America Beautiful, в 2020 году на дорогах США было обнаружено 24 миллиарда единиц мусора, а еще 26 миллиардов единиц — рядом с водоемами. Эти отходы не только представляют угрозу для дикой природы, но и являются источником вредных бактерий и болезней, ухудшающими качество жизни в районах.

Группа исследователей из Калифорнийского университета выяснила, что с помощью уборки избавиться от мусора на улицах не удастся. Ученые в течение нескольких недель собирали все отходы в 18 районах региона Внутренняя Империя (Inland Empire), но мусор продолжал накапливаться в тех же объемах. Аналогичные выводы сделали и аналитики новостного сайта Billy Penn — они обнаружили, что на тротуарах по-прежнему остается мусор, несмотря на рост числа сообщений о нарушениях при его вывозе.

Эколог-исследователь Уин Каугер (Win Cowger) считает, что нужны более фундаментальные меры для борьбы с отходами на улицах — для их принятия нужно выяснить причины накопления мусора в городах и собирать данные более локально. Возможная политика борьбы с загрязнением может включать запрет пластиковых пакетов или введение платы за мусор, что поможет снизить стимул к продаже определенных товаров.

Так, например, Каугер в своем исследовании выяснил, что самым распространенным видом мусора во Внутренней Империи является одноразовая упаковка для пищевых продуктов, 60 процентов которой сделано из пластика. Большинство отходов пришлось на товары брендов Mars Inc., Jack in the Box, а также табачные компании Phillip Morris и RJ Reynolds. По мнению экологов для борьбы с мусором, в первую очередь эти фирмы должны изменить подход к производству — выпускать больше товаров в многоразовой или подлежащей переработке таре.

Ранее специалисты Всемирного фонда дикой природы назвали кризис пластиковых отходов необратимым. По оценке специалистов, уровень загрязнения микропластиком в Средиземном, Восточно-Китайском и Желтом морях, а также в арктическом ледяном покрове превысил допустимые для безопасности экосистем значения. Под угрозой оказалось существование многих видов морских растений и животных. В отсутствие радикальных мер по борьбе с отходами и производству пластика, ситуация усугубится в ближайшие десятилетия.