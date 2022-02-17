Лукашенко допустил признание ДНР и ЛНР

Президент Белоруссии Александр Лукашенко допустил признание независимости самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) со стороны Минска. Об этом сообщает Telegram-канал БЕЛТА.

«Мы договоримся с [президентом России Владимиром] Путиным, как нам поступить, чтобы было лучше и для России, и для Беларуси, но это будет совместное решение», — ответил Лукашенко на вопрос о готовности признать республики.

15 февраля Государственная Дума постановила немедленно обратиться к Путину с вопросом о необходимости признания ДНР и ЛНР. Проект постановления поддержал 351 депутат. Альтернативный вариант документа, который подразумевал предварительные консультации с МИД, набрал 310 голосов.

Советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк назвал решение эскалационным действием, которое только осложняет ситуацию в Европе.