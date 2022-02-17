Найден способ превратиться из «совы» в «жаворонка» за пять шагов

Блогер из США нашла способ без труда вставать рано утром и раскрыла пять шагов, помогающих этого добиться. Об этом сообщает The Sun.

Шелби Ванхой, создательница блога Pretty in the Pines, посвященного советам по благоустройству дома и подбору одежды, рассказала, что всегда была «совой» и с огромным трудом заставляла себя встать по утрам. Однако со временем она нашла пять уловок, которые упрощают раннее пробуждение, и превратилась в «жаворонка».

Ванхой советует потратить первые полчаса после пробуждения на себя, заранее приготовить одежду для занятий спортом, подготовить продукты для завтрака с вечера, поставить на будильник приятный звонок и отказаться от использования компьютера и гаджетов за час до того, как отправиться спать.

Первые полчаса после пробуждения она советует потратить на ответы на письма, приготовление кофе или просто полежать еще немного в постели. «Спешащие по утрам люди никогда не бывают счастливыми», — считает Ванхой.

Заранее приготовленная одежда для пробежки или других занятий спорта, по мнению женщины, намного повысит шанс того, что человек успеет потренироваться. Ванхой также советует подготовить все продукты для завтрака еще вечером, чтобы не испытывать лишнего стресса, завтракая впопыхах.

На сигнал будильника блогерша посоветовала поставить звуки, вызывающие позитивные ассоциации, и разместить его так, чтобы нужно было подняться с кровати для отключения звука. Кроме того, она посоветовала заканчивать пользоваться компьютером и гаджетами за час-полтора до того, как лечь спать, чтобы они не отвлекали от отдыха.

Ранее сообщалось, что эксперт по уборке раскрыла способ навести чистоту в доме за 15 минут. Она посоветовала прибираться дома каждый день, чтобы потом не тратить часы на генеральную уборку.